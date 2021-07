Roger Machado - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Rio - Com duas derrotas e dois empates nos últimos quatro jogos, o Fluminense vive um momento instável no Campeonato Brasileiro. Como se os resultados negativos não bastassem, o Tricolor ainda sofreu uma goleada por 4 a 1 para o Athletico na última quarta-feira, de virada, em Volta Redonda. Agora, o treinador Roger Machado admite que a pressão cresce para o próximo compromisso do time das Laranjeiras, no próximo domingo contra o Flamengo.

"Às vésperas de um clássico, penso que esse resultado mexe muito com a gente, pelo jogo e pelo placar. E no final de semana a gente tem um clássico importante. Essa instabilidade com Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Libertadores acabam tirando um pouco dos trilhos o trabalho", disse Roger.

O treinador também espera o retorno dos jogadores que estão no departamento médico. No momento, Bobadilla, Samuel Xavier e Caio Paulista estão fora de ação.

"A gente espera retomar com saída de jogadores também do departamento médico, para gente buscar mais opções para esse clássico. Não tenha dúvida que o único clássico que a gente tem para disputar contra equipes do Rio de Janeiro, além de toda a responsabilidade que gera em cima desse jogo, também vai ter uma pressão aumentada em razão do resultado, da atuação e do placar", completou.