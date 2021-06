Marcos Paulo estreou pelo Fluminense em 2019 e fez último jogo em janeiro de 2021 - Divulgação

Marcos Paulo estreou pelo Fluminense em 2019 e fez último jogo em janeiro de 2021Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 13:45

Sem jogar desde janeiro e afastado dos treinos com o grupo após não renovar contrato, Marcos Paulo se despediu oficialmente do Fluminense nesta quarta-feira, último dia do vínculo com o clube. A jovem promessa de Xerém vai para o Atlético de Madrid e escreveu um texto de despedida em seu Instagram.

"Em 30/1/2019 fiz a minha estreia no time profissional e no Maracanã. A partir desta data, honrei até o meu último dia as cores verde, branca e grená. Vivi momentos gloriosos e momentos difíceis, mas agradeço a Deus tudo o que passei. Foram 10 anos que jamais vão sair do meu pensamento", diz parte do texto.



Publicidade

Aposta para ser a maior venda da história do clube, Marcos Paulo sairá sem o Fluminense receber valor algum. A demora na renovação de contrato com a jovem promessa cobrou um alto preço e ele assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid.



A diretoria ainda tentou receber um pequeno valor para liberá-lo antes do fim do contrato, o que não conseguiu. Depois disso, resolveu afastar o jogador.



Publicidade

Confira a mensagem de Marcos Paulo:



"Cheguei neste clube com 10 anos de idade. Era uma criança cheia de sonhos e planos. Pouco a pouco fui conquistando os meus objetivos com muita dedicação e ajuda de todos os profissionais, que de alguma forma me fizeram evoluir.

Em 30.01.2019 fiz a minha estreia no time profissional e no Maracanã. A partir desta data, honrei até o meu último dia as cores verde, branca e grená. Vivi momentos gloriosos e momentos difíceis, mas agradeço a Deus tudo o que passei.

Foram 10 anos que jamais vão sair do meu pensamento.

Hoje, esse ciclo se encerra. Agradeço a Deus, à minha família, ao meu staff, a todos os membros das comissões e aos meus companheiros de clube. Entrei uma criança e saio sendo mais um moleque de Xerém. Saio com a certeza do dever cumprido e com ainda mais sonhos. Serei mais um moleque de Xerém a ganhar o mundo. E se estou tendo esta oportunidade é graças ao Fluminense.

Saudações Tricolores."