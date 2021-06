Egídio - Mailson Santana/FFC

Publicado 30/06/2021 12:27 | Atualizado 30/06/2021 12:29

Rio - O lateral do Fluminense, Egídio costuma viver altos e baixos pelo Tricolor. Apesar disso, recebeu o apelido de “Rei das assistências” devido a quantidade de passes para gol feitas pelo camisa 6. Segundo o site especializado em estatísticas, SofaScore, o jogador foi quem mais deu assistências somado os últimos dois brasileiros.

Em 26 partidas, o lateral esquerdo deu 8 assistências e 37 passes considerados decisivos. Além disso, foi dele o passe para o gol de Cazares no empate do Fluminense contra o Atlético-MG no último domingo. o Tricolor volta a campo nesta quarta, às 16 horas, contra o Athletico-PR.