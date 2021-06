Yago e Martinelli - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Yago e MartinelliFoto: Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 17:45 | Atualizado 29/06/2021 17:45

Rio - Nos pés de Matheus Martinelli, o Fluminense inicia a saída de bola com qualidade desde o ano passado quando subiu para o elenco profissional, até então comandado pelo técnico Odair Hellmann. Hoje, com Roger Machado, o volante Martinelli continua agradando a comissão técnica e torcedores.

Em entrevista coletiva, o jogador destacou a parceria com o volante Yago e falou sobre a relação dos dois jogadores e o que podem ainda produzir para o Tricolor das Laranjeiras durante a sequência da temporada.

Publicidade

"Super parceiro, amigo meu (Yago). Sempre conversamos fora do campo para nos ajudar. Estamos fazendo muitos jogos juntos e sempre tentando nos aprimorar para ajudar o Fluminense a subir mais".

Quanto ao confronto com o Athletico-PR, no Raulino de Oliveira e sem transmissão para a televisão, o jogador comentou sobre o desempenho do adversário na temporada.

Publicidade

"Começaram bem no Brasileiro, vai ser um jogo difícil, decidido no detalhe. Temos de entrar atentos. Fazer o último treino, ajustar algumas coisas para fazer um belo jogo".

Nesta quarta-feira (30), o Fluminense enfrenta o Athletico-PR, às 16h, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na tabela da Série A, o Tricolor das Laranjeiras está na nona colocação com dez pontos, enquanto o Furacão é vice-líder com 13 pontos.