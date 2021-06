Partida contra Athletico-PR não terá transmissão pela TV | Fluminense | O Dia

Nenê em ação pelo Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:21

Rio - A partida entre Fluminense x Athletico-PR, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, não terá transmissão pela TV aberta. A Rede Globo decidiu não transmitir a partida pela TV, pay-per-view e nem por tempo real. A informação é do site "UOL".

Com direito para transmitir três jogos da Série A por rodada, a Globo não possui a mesma autoridade na oitava rodada, podendo transmitir apenas clássicos regionais, como Corinthians x São Paulo, em São Paulo, e Juventude x Grêmio, no Sul.

Além da Série A, a Globo vai transmitir a partida entre Botafogo x Vitória, pela Série B, às 21h30. A partida do Tricolor das Laranjeiras, no entanto, começa uma hora antes, tal horário que é incomum para partidas de futebol na televisão aberta. No entanto, este horário não afeta a partida do Fluminense, porém, o Furacão não possui mais contrato com a Globo e, sim, com a TNT Sports, TV fechada, além de ser dona de suas próprias partidas.

No dia 27 de junho e no dia 4 de julho, os jogos do Fluminense estão previstos para serem transmitidos. pela TV aberta. Por meio da assessoria de comunicação, a Globo informou que o Athletico-PR já teve duas partidas sendo transmitidas pela TV aberta, contra o Bahia e Grêmio, durante as seis primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Para o dia 30, está confirmado a transmissão de Corinthians x São Paulo e Juventude x Grêmio, pela Série A e, Botafogo x Vitória, pela Série B.