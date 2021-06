Guilherme jogou pelo Fluminense na equipe sub-23 em 2020 - Lucas Merçon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 13:49

Fora dos planos, o lateral Guilherme e o volante John Everson foram liberados e rescindiram o contrato com o Fluminense, que não receberá nada pela saída dos dois jogadores revelados por Xerém. Segundo o site 'Saudações Tricolores', o Tricolor manterá parte dos direitos econômicos de ambos.



Com contrato até o fim de 2023, Guilherme, de 21 anos, assinará com um clube de Portugal após disputar o Campeonato Carioca emprestado pelo Boavista e só entrar em campo uma vez. Pelo acordo, o Fluminense manterá 40% dos direitos econômicos do lateral numa futura venda.



Já John Everson, também com 21 anos, seguirá no futebol brasileiro. Ele estava emprestado ao Botafogo de Ribeirão Preto e seguirá no clube, agora com um contrato de três anos. O volante tinha vínculo com o Fluminense até dezembro e o Tricolor manterá 30% dos direitos econômicos.