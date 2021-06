Roger Machado - Lucas Merçon/FFC

Publicado 24/06/2021 16:27

Rio - Durante a sequência da temporada, o Fluminense planeja fazer mais duas ou três contratações, segundo o presidente Mário Bittencourt, no entanto, a lateral-esquerda não deve ser levada em conta. Para o técnico Roger Machado, o lateral-esquerdo Jefté, de 17 anos, é uma opção no decorrer das competições.

"Nesse momento a gente não definiu quais posições a gente precisa buscar. Nós temos algumas importantes definições, mas a lateral esquerda, neste momento, não é pauta, até porque nós temos o Jefté, que é um jogador da casa, que está surgindo, que a gente está olhando com muito carinho. Não desejamos neste momento trancar a ascensão de mais um jogador importante dentro do clube", disse o treinador em coletiva.

Com passagens pelo sub-18 da seleção brasileira e, hoje, atualmente no sub-23 do Fluminense, o jovem lateral, foi um dos destaques da "Geração dos Sonhos", campeã brasileira sub-17, e disputa a posição com os veteranos Egídio e Danilo Barcelos. Neste ano, o atleta assinou um novo vínculo em contrato com o Tricolor das Laranjeiras até o fim de 2025. A informação é do "GE".