Com contrato até fim de 2023, Fluminense acerta contratação de volante | Fluminense | O Dia

Rio - O volante Marcos Joaquim, mais conhecido como "Matu", de 19 anos, é o novo reforço para o sub-20 do Fluminense. Com passagens pelas categorias de base do Vasco e Inter, o jogador chamou a atenção do Tricolor das Laranjeiras quando enfrentou o clube pelo Macaé.

"Muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa tricolor. Que seja o início de uma grande trajetória e marcante em minha carreira", disse o jogador em postagem na rede social.

Além de reforçar a base, o Fluminense está de olho em assinar contratos profissionais com os "moleques de Xerém", como é o caso do meia-atacante Vitor Tardelli, de 16 anos, com contrato até fim de 2024 e joga pelo sub-17.