Marcado de perto, Fred teve duas boas chances, mas parou em duas defesas de Fernando MiguelLucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 20:49 | Atualizado 23/06/2021 21:03

Goiânia - Invicto no Campeonato Brasileiro, o Fluminense visitou o Atlético-GO, nesta quarta-feira, em Goiânia, de olho no G-4. Sobrou vontade, mas faltou inspiração na derrota por 1 a 0 para o Dragão, no Estádio Antônio Accioly. Com uma atuação para ser esquecida no segundo tempo, o Tricolor deixa o G-6 e cai para o oitavo lugar, com nove pontos. O Atlético sobe três posições e agora ocupa o quinto lugar, com dez.

Com exceção de Egídio e Caio Paulista, poupados, o Tricolor, praticamente, contou com força máxima, mas não conseguiu assumir o domínio no equilibrado jogo em Goiânia, marcado pelas raras oportunidades de gol no primeiro tempo. Na melhor chance com Fred, aos 26, parou na boa defesa de Fernando Miguel, após uma envolvente troca de passes entre Kayky e Gabriel Teixeira.

No fim do primeiro tempo, o Dragão respondeu em duas boas finalizações de Natanael, mas a chance mais perigosa aconteceu no último minuto, no desvio de Igor Cariús rente à trave, após cobrança de escanteio. E foi só.

Com Calegari machucado, o Fluminense voltou com Samuel Xavier na lateral direita e quase abriu o placar na primeira investida ofensiva depois do intervalo. Fred apareceu bem na primeira trave para desviar o escanteio cobrado por Nenê, mas parou na defesa de Fernando Miguel. Aos 14, a reação do Dragão de assustar. No contra-ataque, Arthur Gomes deixou Natanael com o gol vazio, mas ele acertou a trave com Marcos Felipe já batido na jogada.

Aos 27, André Luís acertou o travessão do Fluminense. No rebote, Zé Roberto empurrou a bola para as redes, mas o árbitro Paulo César Zanovelli anulou o gol ao marcar a falta na disputa com Luccas Claro. Com a entrada de André no lugar de Samuel Xavier, também machucado, Roger Machado deslocou Yuri para a lateral. A mexida não funcionou e deixou buraco no meio de campo.

A entrada de Luiz Henrique, Ganso e Abel Hernández no lugar de Kayky, Nenê e Fred não surtiu efeito e não conteve a melhora do Atlético-GO, que, merecidamente, abriu o placar com Nathan Silva, de cabeça, aos 34 minutos. Na base da pressão, o Tricolor não chegou com qualidade no ataque e ainda se expôs ao contra-ataque. No fim, o resultado da derrota ficou barato.

ATLÉTICO-GO X FLUMINENSE



Local: Estádio Antônio Accioly

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Gols: 2º tempo: Nathan Silva (34 minutos)

Cartões amarelos: Janderson, Nathan Silva e Fernando Miguel; Gabriel Teixeira, Nino e Luiz Henrique

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados



Atlético-GO: Fernando Miguel, Dudu, Nathan, Éder e Igor Cariús (André Luís); Marlon Freitas, Willian Maranhão e João Paulo (Arthur Gomes); Janderson, Natanael e Zé Roberto (Baralhas). Técnico: Eduardo Barroca

Fluminense: Marcos Felipe, Calegari (Samuel Xavier) (André), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe e Nenê (Ganso); Kayky (Luiz Henrique), Gabriel Teixeira e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado