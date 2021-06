Contra o Atlético-GO, Fred tenta acabar com o jejum de quatro partidas sem marcar - Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 09:00 | Atualizado 23/06/2021 09:01

Invicto e com nove pontos em cinco rodadas, o Fluminense tem bom início de Campeonato Brasileiro, mas ainda não venceu jogando fora de casa. Um dos melhores visitantes na edição de 2020, o Tricolor terá nova chance de conquistar os três pontos longe do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, quando enfrenta o Atlético-GO às 19h, em Goiânia.

Mesmo sem perder, o Fluminense também poderia ter melhor desempenho fora. Afinal, contra o São Paulo no Morumbi Nenê desperdiçou um pênalti e o time jogou melhor no empate em 0 a 0. Por outro lado, contra o Bragantino, o Tricolor esteve muito perto da derrota, sendo salvo nos acréscimos, numa penalidade convertida por Abel Hernández. E contra o Fortaleza, fez duelo equilibrado no 1 a 1.



Ainda assim, os três pontos conquistados pelo Fluminense são os mesmos dos primeiros três jogos como visitante no Brasileirão de 2020. A diferença é que perdeu duas vezes e depois venceu o Athletico-PR. Mas o desempenho melhorou ao longo da competição e o Tricolor acabou somando 26 pontos fora de casa, só ficando atrás de Flamengo, Internacional e São Paulo.



E para conseguir a primeira vitória como visitante, o Fluminense terá reforços na equipe. Após cumprir suspensão, Yago retorna no lugar de André. Além do volante, Samuel Xavier está recuperado de dores na coxa esquerda e se juntou à delegação em Goiânia, mas Calegari deve continuar no time. Egídio e Caio Paulista devem ser poupados, com Danilo Barcelos e Kayky entrando.



O técnico Roger Machado deve mandar a campo: Marcos Felipe, Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Yago, Martinelli e Nenê; Kayky, Gabriel Teixeira e Fred.