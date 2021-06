Mário Bittencourt - Lucas Mercon

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:39

Rio - O zagueiro Nino, de 24 anos, destaque na última temporada pelo Fluminense e recentemente convocado para as Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira, teria dois clubes portugueses de olho no jogador para ser negociado ainda neste ano. A informação é do site "NETFLU".

A cúpula do Tricolor das Laranjeiras planeja aguardar o fim da competição para ouvir todas as ofertas e, com a possibilidade do Brasil ser campeão no torneio, indicaria aumento nos valores das propostas, a fim de render mais dinheiro para o Fluminense.

O presidente Mário Bittencourt, em entrevista coletiva dada aos jornalistas, afirmou que o clube faria mais uma venda neste ano, tornando-se provável que o zagueiro Nino seja um dos próximos jogadores que deixem o Fluminense.

Nino foi revelado no Criciúma, próximo adversário do Tricolor das Laranjeiras na Copa do Brasil e chegou ao Fluminense em 2019, somando 110 partidas disputadas e com seis gols marcados.