Roger Machado, técnico do FluLucas Merçon/ Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:41

Rio - O adversário do Fluminense pelas oitavas de final da Copa do Brasil foi decidido na última terça-feira. O Criciúma encara o Tricolor nas fases finais da competição.

Ainda que o clube esteja na Série B do Campeonato Catarinense e na Série C do Brasileiro, Roger não se empolgou, e relembra que para o time chegar nesta fase, ele tem seus méritos.

"Copa do Brasil já revelou grandes campeões que não estavam na elite do futebol brasileiro. O Criciúma chegou por seus méritos, eliminando grandes equipes. Como é sorteio, não se escolhe adversário. Fase adiantada da competição, se torna difícil. Esperamos fazer bons jogos e chegarmos preparados para essa decisão", disse.