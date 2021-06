Marcos Seixas e Nino - Fluminense. - Foto: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC

Marcos Seixas e Nino - Fluminense.Foto: Lucas Merçon e Mailson Santana/FFC

Publicado 23/06/2021 15:48 | Atualizado 23/06/2021 15:54

Rio - A ausência de Nino não será a única sentida no Fluminense, além dele, o preparador físico Marcos Seixas e o dr. Marco Antonio Azizi, serão integrados à comissão técnica da seleção olímpica, em Tóquio. A informação é da "Rádio Globo".

Entretanto, o diretor da base do Tricolor das Laranjeiras, Antônio Garcia, foi chamado também pela CBF para fazer parte da preparação da delegação, em São Paulo. A informação é do "GE".

Com data marcada para apresentação na semana que vem, o preparador físico Marcos Seixas é convocado constantemente, além de ter participado dos amistosos preparatórios na Sérvia, no início de junho, enquanto o médico Marco Antônio Azizi é também coordenador da base da CBF desde 2019.

Os dois profissionais viajam com a delegação em 9 de julho, no Catar, onde será encerrada a preparação, com destino ao Japão, no dia 16. A seleção brasileira estreia no dia 22, nas Olimpíadas que vai até 8 de agosto. No grupo D, o Canarinho disputa com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.

No entanto, o zagueiro Nino viaja no dia 8 de julho, ao lado dos jogadores que atuam no Brasil, ganhando mais uma semana em seus clubes que continuam disputando os campeonatos sem ter nenhuma paralisação. O Fluminense, por exemplo, corre risco de não ter o jogador nas oitavas da Libertadores, contra o Cerro Porteño, do Paraguai, nos dias 13 e 20 de julho e, nas oitavas da Copa do Brasil, contra o Criciúma, nos dias 28 de julho e 4 de agosto, caso o Brasil avance até a final da competição.