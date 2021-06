Fred fará 38 anos em outubro - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Fred fará 38 anos em outubro LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 12:08

De volta ao Fluminense em 2020, Fred assinou contrato até julho de 2022, quando pretende se aposentar após o aniversário de 120 anos do clube. Entretanto, o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, não garantiu que a data será o fim da carreira do ídolo da torcida.

Em entrevista à FluTV, o dirigente deixou em aberto a possibilidade de renovação, caso haja o entendimento de ambas as partes de que é possível prolongar a parceria.



"O contrato se encerra em 21 de julho de 2022, mas contratos se renovam. Não disse que vai acontecer. Ele disse quanto tempo mais pensava em jogar, dentro das condições que tem e fizemos um projeto para encerrar a carreira no Fluminense, mas isso não quer dizer que o projeto não possa ser revisto. Nunca conversamos sobre isso. O que está combinado é o que está no contrato e o que ele projeta. Encerrar no dia 21 de julho, tomara que numa grande festa no Maracanã", afirmou Mário.



Entretanto, existe até mesmo a possibilidade de que Fred decida encerrar a carreira antes, como brincou o presidente do Fluminense.



"Ele costuma dizer para mim o seguinte: 'Se eu conseguir dar de presente essa Libertadores pro nosso torcedor, pro clube que eu amo, não sei nem se consigo jogar os outros seis meses de tão emocionado que vou ficar'. Falei para ele que se quiser colocar essa cláusula no contrato, colocamos amanhã. Ganhamos a Libertadores, ele coloca a taça aqui na Sala de Troféus e vai curtir a vida", brincou.