Marlon é o novo reforço do Shakhtar Donetsk - Reprodução Twitter

Marlon é o novo reforço do Shakhtar DonetskReprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 14:56

O Fluminense receberá um reforço nos combalidos cofres graças à negociação entre Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Sassuolo, da Itália, por Marlon. O zagueiro que foi anunciado pelo clube ucraniano neste terça-feira (22) renderá ao Tricolor cerca de R$ 2,2 milhões pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.



Como Marlon chegou a Xerém em 2009, aos 14 anos, e foi negociado em 2016 após jogar 71 partidas, o Fluminense, em qualquer negociação internacional envolvendo o zagueiro, terá direito a 3,08%, segundo conta do site 'Ge'. Ou seja, dos 12 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões) que o Shakhtar pagará ao Sassuolo, o Tricolor terá direito a 370 mil euros (R$ 2,2 milhões).



Publicidade

Marlon assinou por cinco temporadas com o clube ucraniano a pedido do novo treinador Roberto De Zerbi, que trabalhou com o jogador no Sassuolo. Antes, o zagueiro teve passagem apagada pelo Barcelona, quando chegou primeiro por empréstimo junto ao Fluminense e depois foi comprado pelos catalães, que o emprestaram ao Nice antes de negociá-lo ao clube italiano.