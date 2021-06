Wellington Nem é o novo reforço do Cruzeiro - Foto: Divulgação/Cruzeiro

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 16:56 | Atualizado 22/06/2021 17:00

Rio - O atacante Wellington Nem, de 29 anos, foi anunciado como o novo reforço do Cruzeiro para a disputa da Série B, com contrato até o fim deste ano. A contratação foi imediata, haja visto que a Raposa por pouco não sofreu uma nova punição da FIFA com uma multa que o impeça de fazer novas contratações.

Cria de Xerém, o jogador iniciou nas categorias de base do Fluminense e foi emprestado ao Figueirense em 2011, sendo eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. No ano seguinte, retornou para o Tricolor das Laranjeiras, onde foi destaque no Campeonato Carioca e campeão brasileiro. O atleta somou 48 partidas disputadas e nove gols.

No Fortaleza, o atacante atuou em apenas duas partidas, mas sem marcar nenhum gol. Por intermédio do do diretor Rodrigo Pastana, a contratação foi concluída, após o mesmo ter tentado quando ainda era dirigente do Coritiba.