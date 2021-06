Marcelão, chefe do tráfico de drogas do Pará, foi preso em operação no Complexo da Penha - REPRODUÇÃO

Marcelão, chefe do tráfico de drogas do Pará, foi preso em operação no Complexo da PenhaREPRODUÇÃO

Por Bruna Fantti e Thuany Dossares

Publicado 18/06/2021 12:13 | Atualizado 18/06/2021 14:35

Rio - A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira um homem apontado como uma das principais lideranças do Comando Vermelho, no norte do Brasil. Marcelo da Silva Nunes, o Jogador ou Marcelão, era um dos alvos da operação Coalização do Bem , realizada para prender traficantes de outros estados que estão refugiados nas comunidade do Rio.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o criminoso seria o responsável direto pelas ordens de ataques ao estado da Região Norte, no início do mês. Durante coletiva de imprensa, o governador amazonense, Wilson Lima, falou sobre a prisão do chefe do tráfico.

"Nossa inteligência também estava acompanhando a movimentação desses criminosos aqui do estado que estavam no Rio de Janeiro. Hoje, três pessoas foram presas, envolvidas nos ataques que aconteceram aqui em Manaus, dentre eles um elemento conhecido como Marcelão, que seria o comandante, que seria o ordenador desses ataques", declarou Lima.

Marcelão foi encontrado em um imóvel na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, por agentes da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod) e Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC). Ele vivia na cidade com documentação falsa.



Não é a primeira vez que o traficante se utiliza da tática de usar documentos falsos para tentar despistar a polícia. Em dezembro de 2015, Marcelão foi preso no Estado do Ceará, e apresentou aos agentes, inicialmente, um documento de identidade em nome de outra pessoa.

Ele é conhecido da polícia amazonense, pelo menos, desde 2014. Naquele ano, ele foi capturado após denúncias de que ele fazia um delivery de drogas.

A operação Coalização do Bem foi realizada em várias comunidades do Rio e outros estados. A polícia foi às ruas para cumprir 18 mandados de prisão e mais de 30 de busca e apreensão. Entre os alvos, também estava o traficante Mano Kaio, um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho em Manaus. Ele estaria abaixo de Marcelão na hierarquia da organização criminosa, mas até o início da tarde dessa sexta não foi encontrado.

Mano Kaio também é investigado por ter orquestrado vários ataques na capital amazonense, na ultima semana.

Também na Vila Cruzeiro, mesmo comunidade onde Marcelão foi preso, policiais capturaram Pedro da Silva Carvalho, o Pedrinho. Ele é apontado como contador da quadrilha, que é uma célula do Comando Vermelho no Amazonas.

Até o início da tarde, 14 pessoas tinham sido presas, sete no Rio e outras sete em Manaus e São Paulo. Quatro pessoas foram baleadas e três delas acabaram morrendo. Entre os mortos está um adolescente de 16 anos.