Rodrigo Dias será o substituto de Carlos Brazil como o novo diretor executivo da base do VascoSport/Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 18:23

Rio - Com a saída de Carlos Brazil para o Corinthians, o Vasco se movimentou no mercado e contratou Rodrigo Dias para ser o novo gerente da base do Cruzmaltino. O dirigente atuou pelo Sport durante sete anos e se mostrou feliz e empolgado com o novo desafio.

"A nossa vida é repleta de ciclos e desafios. Encerrei um ciclo de sete anos no Sport Club do Recife e aceitei o convite do Vasco. Eu escolhi o Vasco da Gama pelo tamanho do clube, pela história apaixonante. Um clube que desde o início de sua trajetória no esporte, em meio a tantas dificuldades, tantos percalços, não mediu esforços, venceu muitas barreiras e mostrou que tem DNA de vencedor. Fui muito bem recebido pela família Vasco". disse Rodrigo Dias em entrevista ao site oficial do Vasco.

"Os profissionais que se encontram no Departamento de Futebol de Base são grandes profissionais, acima de tudo grandes pessoas, e foi justamente isso que me motivou a fazer parte desse ciclo. Estou extremamente feliz com o novo desafio e pelo Vasco ter acredito no meu trabalho, e vamos dar continuidade no trabalho que vem sendo feito nesses últimos anos pelo Departamento de Futebol de Base do Clube".

Além da empolgação e respeito de Rodrigo Dias ao Vasco da Gama, o profissional demonstrou conhecimento sobre o que estava sendo implantado por Carlos Brazil anteriormente.

"A gente sabe que o Vasco vem realizando um excelente trabalho nesses últimos anos. Então, o primeiro passo é fazer um diagnóstico geral do Departamento de Futebol de Base, entender o funcionamento do núcleos, que são subdivisões das áreas de atuação do departamento, conhecer as pessoas, identificar os processos, para que depois disso eu coloque um toque da minha gestão: uma gestão humanizada, com grande comprometimento coletivo e muito trabalho".



"Vamos buscar colocar a maior quantidade de atletas de qualidade na equipe principal do Vasco, paralelamente a isso buscando títulos, para formar atletas vencedores. A gente sabe que toda competição que o Vasco entra ele entra para vencer e é isso que a gente vai buscar. Independente das dificuldades, encontraremos forças para combatê-las".