Copa do Brasil: sorteio desta terça-feira não terá divisão de clubes pelo ranking nacional e todos os participantes estarão no mesmo pote - Divulgação

Copa do Brasil: sorteio desta terça-feira não terá divisão de clubes pelo ranking nacional e todos os participantes estarão no mesmo poteDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 19:32

Rio - Nesta terça-feira, a CBF sorteia, a partir das 16h, com transmissão ao vivo da 'CBF TV', os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Representantes do Rio na competição, Flamengo, Fluminense e Vasco conhecerão os adversários na corrida pelo título. Completam a lista ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, CRB, Criciúma, Fortaleza, Grêmio, Juazeirense, Santos, São Paulo e Vitória.

No sorteio desta terça-feira não haverá a divisão dos clubes, de acordo com suas posições no ranking nacional. Com os nomes na mesmo recipiente, os 16 concorrentes enfrentarão o adversário conforme a ordem do sorteio. Cada clube receberá R$ 2,7 milhões pela presença nesta fase da Copa do Brasil.



De acordo com o calendário da CBF, os jogos de ida e de volta das oitavas de final serão disputados entre o fim de julho e o início de agosto. No sorteio também será definido os mandos de campo. Das equipes classificadas, dez são da Série A do Campeonato Brasileiro, três da Série B, um da Série C e dois da Série D.