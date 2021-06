São Januário não vem sendo o caldeirão do time nesta temporada - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 23/06/2021 19:32

Rio - O Vasco anunciou, na noite desta quarta-feira, que suspendeu temporariamente suas atividades das equipes sub-8 ao sub-13. A decisão foi tomada após casos de Covid no time sub-11 do Cruzmaltino.

Inicialmente, a previsão é que as atividades fiquem paradas por dez dias. A medida vale tanto para o time de futebol quanto para o de futsal.

Confira a nota:

"O Vasco da Gama informa que em virtude da descoberta de casos positivos de Covid-19 no time sub-11, o Departamento de Saúde e Performance, em completo alinhamento com o Departamento de Futebol de Base, suspendeu as atividades de algumas categorias da base cruzmaltina, ao invés de apenas afastar quem testou positivo, como determina o protocolo.

A paralisação será de 10 dias e valerá para equipes do sub-08 ao sub-13 do futebol de campo e do futsal. Após comunicação e alinhamento já realizado com as respectivas federações, os jogos dessas categorias programados para o próximo final de semana serão remarcados para novas datas.

Esse período de inatividade é acima do indicado pelos órgãos de saúde para casos suspeitos da Covid-19 e tem como objetivo eliminar o risco de surto, minimizando a possibilidade de contaminação para atletas, funcionários e familiares. Todos serão acompanhados pelo Departamento Médico do Clube durante o período.

O Clube reitera que vem cumprindo todos os protocolos estabelecidos para a prática de atividades esportivas, realizando, inclusive, avaliações periódicas em atletas e funcionários. A vida sempre será prioridade dentro do Vasco da Gama".