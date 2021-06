Romulo - Rafael Ribeiro/Vasco

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 14:34

Rio - Marcelo Cabo será obrigado a modificar a escalação do Vasco da Gama para o duelo diante do Cruzeiro, nesta quarta, em Belo Horizonte. Com teste positivo para a Covid-19, o volante Romulo entrou em isolamento e desfalcará o Cruz-Maltino. O clube carioca informou a situação do atleta através das redes sociais.

O Vasco da Gama informa que o volante Romulo testou positivo para a Covid-19 no último exame realizado.



O atleta entrou em isolamento nesta semana, sendo acompanhado pelo Departamento Médico do Clube.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 23, 2021

Michel e Andrey são as opções de Marcelo Cabo para a 6ª rodada da Série B. Assim como Romulo, o goleiro Vanderlei segue em isolamento após infecção por Covid-19.