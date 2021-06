Distribuição de livros da campanha do Vasco a bibliotecas comunitárias - Divulgação/Vasco

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 17:31

O Vasco anunciou que conseguiu arrecadar e distribuir 4 mil livros na Campanha do Livro, promovida pelo clube em abril com seus torcedores. Os exemplares foram entregues a três bibliotecas comunitárias da Barreira do Vasco e da Cidade de Deus, além do Colégio Vasco da Gama.



Segundo o Cruzmaltino, foram distribuídos: enciclopédias, livros didáticos, material acadêmico, de conhecimentos técnicos e profissionalizantes, ensino de idiomas, literatura infanto-juvenil, HQ’s, cultura brasileira, biografias e ficção em geral. O Real Gabinete Português de Leitura, no Centro, "realizou uma generosa doação de obras literárias".



"Monteiro Lobato dizia que um país se faz com pessoas e livros, essa é a importância da leitura. Ela permite a ampliação dos horizontes, (os livros) dão asas para a nossa mente e são capazes de nos tirar da caverna platônica. Estou feliz demais do resultado. Quero agradecer a todos os doadores dessa campanha e, se um desses livros transformar a vida de uma pessoa pelo menos, já valeu a pena", disse o vice de História e Responsabilidade Social, Horácio Júnior, ao site oficial do Vasco.



As bibliotecas comunitárias que receberam a doação de 4 mil livros são: Instituto Emarca de Pesquisa e Educação Profissional, da Barreira do Vasco, Biblioteca Galpão Favela, da Cidade de Deus, e URS Haroldo Costa, na Taquara.