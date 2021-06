Ricardo Sá Pinto ficou dois meses no comando do Vasco e deixou o clube com 33% de aproveitamento - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:20

Rio - O técnico Ricardo Sá Pinto foi demitido pelo Vasco no fim do ano passado. Quase seis meses depois, o treinador falou pela primeira vez sobre sua saída e revelou ter se decepcionado com o zagueiro Leandro Castan, um dos líderes do grupo.

"A grande decepção para mim foi o nosso capitão. Recentemente, ele deu algumas declarações. Eu mesmo liguei e disse a ele que não tinha entendido o que ele queria dizer com a entrevista", disse Sá Pinto ao "GE", se referindo à uma declaração do zagueiro de que a equipe não entendeu seu esquema com três zagueiros.

"Ele me disse que não queria falar, como se tivesse sido obrigado a dar a entrevista. Mas também me disse que achava que aquilo tinha acontecido. Bem, ele deu a opinião dele de que eu não conhecia os jogadores. Uma coisa importante: antes de assumir o Vasco, eu vi não sei quantos jogos do Vasco. Até escolhi jogos de jogadores que tinham jogado apenas um jogo, como o caso do Juninho. Fui ver as características dele, era um jogador com enorme talento, por exemplo", afirmou.

"Quando o Castan diz que eu não conhecia os jogadores, eu não tenho vontade de rir. É de chorar. É uma tristeza. Quando eu saí, a primeira mensagem que eu recebi foi do Castan. Ele disse que era uma pena, que era injusto e pediu desculpas por não estar no melhor nível. Ainda tenho a mensagem guardada, portanto, fiquei surpreso com essas declarações", finalizou.