Com cinco gols, Cristiano Ronaldo se isolou na artilharia da Eurocopa - AFP

Com cinco gols, Cristiano Ronaldo se isolou na artilharia da EurocopaAFP

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 20:17

Budapeste - Autor de dois gols no empate em 2 a 2 entre Portugal e França, nesta quarta-feira, Cristiano Ronaldo fez história em Budapeste. Aos 36 anos, o astro da Juventus igualou a marca de 109 gols do iraniano Ali Daei, até então detentor do recorde de gols por uma seleção. O português chegou alcançou o histórico feito no 178º partidas com a camisa de Portugal. Daei precisou de 149 jogos.

Com cinco gols, CR7 é artilheiro isolado da Eurocopa, ampliando o recorde de gols na competição, com 14. Numa temporada marcada pelos recordes quebrados, o camisa 7 se tornou o primeiro jogador a entrar em campo em cinco edições da Euro, também acumula vitórias na competição: 12.

Publicidade

Aos 36 anos, Cristiano Ronaldo desafia o tempo. Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, o português não pensa em aposentadoria. Com o futuro incerto na Juventus, o astro prova na Eurocopa que ainda tem lenha para queimar.

Com a vaga de Portugal garantida nas oitavas de final, Cristiano Ronaldo terá a chance de melhorar as médias e consolidar seus recordes no confronto com a Bélgica, domingo, em Sevilha.

Publicidade

Cristiano Ronaldo chega a 109 gols por Portugal e iguala recorde de maior artilheiro por seleções Astro português marca duas vezes contra a França e se isola como goleador da Eurocopa 2020

Por Redação do ge — Budapeste