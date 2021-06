Havertz vence a disputa pelo alto para marcar o primeiro gol da Alemanha no empate em 2 a 2 com a Hungria - AFP

Publicado 23/06/2021 18:37

Munique - A Alemanha ficou duas vezes atrás no placar, mas obteve o empate, por 2 a 2, com a Hungria, nesta quarta-feira, em Munique, e está nas oitavas de final da Eurocopa. Os alemães ficaram em segundo na chave, com quatro pontos, atrás apenas da França, que somou cinco. Portugal também ficou com quatro, mas perdeu no confronto direto.

Antes do início da partida, um torcedor invadiu o gramado com a bandeira do movimento LGBTQ+. Dias antes do jogo, a Uefa havia rejeitado a ideia da cidade de Munique de iluminar o estádio com as cores do arco-íris, como protesto contra uma lei aprovada na Hungria na semana passada que restringe os direitos de informação dos jovens com relação à homossexualidade e transexualidade. Por fim,, a entidade que dirige o futebol europeu voltou atrás e permitiu a ação.

Em campo, com mais de 70% de posse de bola, a Alemanha atuou quase todos os primeiros 45 minutos na linha intermediária da Hungria. O campo molhado por causa da insistente chuva prejudicou um pouco a distribuição e início das jogadas.

A Hungria, apesar de acuada, não perdeu o controle e a disposição de sua defesa, perfeita em vários momentos, impedindo a progressão alemã. Para premiar o bom desempenho defensivo, um belo gol aos dez minutos. Em um raro ataque, Sallai cruzou da direita, a defesa da Alemanha bobeou e Ádám Szalai cabeceou bem para superar Neuer.

Em desvantagem, o ímpeto dos anfitriões foi ainda maior. Hummels, de cabeça, acertou o travessão, aos 20 minutos. No lance seguinte Ginter forçou o goleiro Gulácsi a fazer boa defesa.

Apesar do excesso de toque de bola, a Alemanha não furava o bloqueio adversário e nem encontrava espaço para finalizar. Na última oportunidade da primeira etapa, Havertz teve duas chances, mas foi mal em ambas.

O nervosismo tomou conta dos alemães na segunda etapa. Com isso, as bolas passaram a serem alçadas na área húngara facilitando o serviço da zaga. Mas um erro do goleiro Gulácsi propiciou o gol de Havertz, aos 20 minutos.

Mas não deu tempo nem para comemorar. A defesa da Alemanha falhou e Ádám Szalai surgiu livre, rápido para vencer Neuer: 2 a 1. Desclassificada momentaneamente, a Alemanha aumentou a pressão. Kroos, em jogada individual, quase marcou aos 35. O gol veio aos 38, com Goretzka. Com o empate entre França e Portugal, a classificação para as oitavas estava garantida para os alemães.