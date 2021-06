Marcelo Chamusca - ALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Marcelo ChamuscaALDO CARNEIRO/ESTADÃO CONTEÚDO

Por Lance

Publicado 23/06/2021 17:58

Rio - Sousa não é mais jogador do Botafogo. O Alvinegro sacramentou a venda do zagueiro de 20 anos para o Cercle Brugge, da Bélgica, na tarde desta quarta-feira após uma reunião com representantes do clube europeu. Apenas a assinatura separa a transferência de um final.

O formato do negócio é um empréstimo com opção de compra. Sousa será cedido ao Cercle Brugge até o final de 2022 por 500 mil euros (R$ 2,9 milhões, na cotação atual). Ao final deste período, o clube terá a opção de comprar o jogador em definitivo por uma quantia fixada por contrato.

Publicidade

Sousa, portanto, não deve ficar à disposição do treinador Marcelo Chamusca para a partida contra o Sampaio Corrêa, no próximo sábado, pela 7ª rodada da Série B, por estar organizando os detalhes burocráticos da viagem e os últimos detalhes para jogar na Europa.



O Botafogo via a venda como fundamental por conta da delicada situação financeira, já que está fora do Ato Trabalhista e o cofre por conta da queda à segunda divisão do Brasileirão estava comprometido.

Publicidade

O Alvinegro fica com Kanu, Joel Carli e Gilvan como opções do elenco atual para a posição de zagueiro. O clube pode subir jogadores do setor do atual time sub-20 para suprir a lacuna deixada por Sousa.