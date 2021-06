Paulo Victor, lateral-esquerdo do Botafogo - HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 17:35

Rio - A venda de Paulo Victor ao Internacional não deve ser concretizada, além do Glorioso ter planejado um orçamento de R$ 73 milhões reais em vendas neste ano. A informação é da "Rádio Globo".

Com uma proposta de R$ 5 milhões, além de 40% de direitos econômicos cedidos ao Colorado, o Alvinegro não pretende vender tão fácil assim. A abertura da janela de transferências internacionais é uma das jogadas do Botafogo para poder lucrar mais com o jogador.

Nesta temporada, além de Paulo Victor, o Glorioso recebeu propostas por Kanu e Matheus Nascimento, e da mesma forma, recusou. Durante o ano, é provável que apareçam mais sondagens para os três jogadores, os dois últimos sendo os mais valorizados e em alta no mercado.