Protesto na região central de Dublin, na Irlanda. - Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:03 | Atualizado 19/06/2021 15:10

No dia em que o país atinge a marca catastrófica de 500 mil mortos por covid-19, em diversas cidades brasileiras manifestantes se reúnem para protestar contra o governo de Bolsonaro (sem partido) e contra crise instaurada no país. Dentre as reivindicações, estão os pedidos pela vacina, pelo retorno do auxílio emergencial a R$ 600, pela defesa do isolamento social, pela preservação ambiental e pela proteção aos povos indígenas. A insatisfação contra a política de Bolsonaro, entretanto, parece ter extrapolado fronteiras e reúne manifestantes em diversas capitais ao redor do mundo. Na internet, as imagens repercutem e dão força ao movimento do dia 19 de junho.



É a segunda vez que a oposição vai às ruas pressionar o governo de Jair Bolsonaro. No dia 29 de maio, os protestos invadiram cidades de todo o País e foram registrados também na Europa. Neste sábado, o fluxo se repete e é possível registrar atos contrários ao presidente em diversos países.



Em Londres, capital do Reino Unido, dezenas de manifestantes se reuniram na embaixada brasileira para protestar contra o presidente. Placas com referência às 500 mil vidas perdidas por causa da covid-19 eram seguradas por manifestantes, além de alusões aos casos recorrentes de pessoas negras mortas em decorrência da brutalidade policial. Nos cartazes, é possível identificar referências ao caso de Kethlen Romeu, jovem de 24 anos que estava grávida e foi morta durante operação policial no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, no último dia 8. O movimento Frente Preta UK foi um dos apoiadores do ato.



Em Berlim, na Alemanha, os protestos aconteceram em um dos principais pontos da cidade: em frente ao Portão de Brandemburgo. Manifestantes seguravam cartazes pedindo por vacinas e ressaltando a eventual chegada do País a marca de 500 mil mortes em decorrência da covid-19.

FORA BOLSONARO é o grito que ecoa pelo mundo. Em Berlim os protestos já começaram. Hoje mais de 450 cidades no Brasil e no mundo organizam protestos contra o presidente genocida. #19JForaBolsonaro pic.twitter.com/Mw1JmCkOCQ — UNE- VIDA, PÃO, VACINA & EDUCAÇÃO (@uneoficial) June 19, 2021

Na região central de Dublin, na Irlanda, manifestantes também se reuniram contra Bolsonaro em uma das principais ruas da cidade. Cartazes pediam pelo fim do desmatamento na Amazônia e pela proteção aos povos indígenas. Em vídeo, é possível ouvir manifestantes pedindo o impeachment do presidente e chamando-o de “genocida”.

Na cidade de Lisboa, em Portugal, manifestantes se reuniram no Parque Eduardo VII, um dos principais pontos turísticos do local, para pedir o impeachment de Bolsonaro. Nos cartazes, é possível ver manifestantes criticando a atuação do governo frente à violência sofrida pelos povos indígenas, além de faixas pedindo o retorno do ex-presidente Lula.

Já no centro da cidade de Viena, na Áustria, pessoas também se reuniram para demonstrar sua insatisfação com o governo de Jair Bolsonaro. Cartazes pedindo por vacinas, impeachment foram colocados em frente A “Coluna da Peste”, um dos monumentos mais conhecidos da cidade.

