Kayque está recuperado de lesão muscular e pode ser opção no meio do BotafogoDivulgação/Botafogo

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 10:52

Recuperado de lesão muscular, Kayque voltou a participar dos treinos no Botafogo e pode ser mais uma opção para o técnico Marcelo Chamusca contra o Sampaio Corrêa, no sábado (27). O jogador não atua desde 4 de abril, no empate em 1 a 1 com a Portuguesa.

Desde então, ele sofreu uma lesão no músculo adutor da coxa direita, quando seria titular e fazia aquecimento para o clássico com o Fluminense. Desde então, o volante está em tratamento e desde a semana passada estava em transição para a preparação física.



Como treinou sem limitação na terça-feira, Kayque poderá ser novamente aproveitado por Marcelo Chamusca, que definirá se irá relacioná-lo para a partida de sábado no Maranhão.



De qualquer maneira, o jogador, que tem cinco partidas nesta temporada, torna-se mais uma opção para o meio do Botafogo, que na derrota para o Náutico na última rodada da Série B foi formado por Pedro Castro, Luís Oyama e Guilherme Santos.