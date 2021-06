Yesus Cabrera - Reprodução

Publicado 23/06/2021 16:48

Rio - O meia Yesus Cabrera, cogitado no Botafogo para ser uma das contratações na disputa da Série B, se despediu do América de Cali na última terça-feira em postagem na rede social, após quatro temporadas. No entanto, a cúpula do Alvinegro não se interessou e muito menos abriu negociações que seria intermediadas pelo representante do jogador, Marcos Leite, o mesmo que trouxe Honda e Kalou na última temporada.

“Vou levar vocês na minha alma sempre por tudo que vivi… Deus te abençoem. Obrigada por tanto!!” - disse o meia colombiano, na rede social. Com o nome especulado ao Botafogo, o meia despertou interesse também de Junior Barranquilla, da Colômbia e de Yeni Malatyaspor, da Turquia.

Nesta temporada, Cabrera somou 15 partidas disputadas e mais duas como reserva. O jogador atuou também por Tolima, Desportivo Pasto, La Equidad, Real Cartagena e Once Caldas, todos da Colômbia.