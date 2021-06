PV, lateral do Botafogo - Divulgação

Rio - O Internacional segue com interesse no lateral-esquerdo PV, do Botafogo. O colorado fez recentemente uma proposta de quase R$ 5 milhões por 40% dos direitos econômicos do jogador. A informação é do portal "FogãoNET".

Ainda de acordo com o site, a diretoria do Botafogo recusou a primeira oferta, mas as partes não encerraram as conversas. Em meio a crise financeira, o clube já expôs que precisa fazer caixa até o segundo semestre, período de previsão da escassez de receita. O Alvinegro já negocia o zagueiro Sousa, de 19 anos, com o Cercle Brugge, da Bélgica, e o desfecho deve ser positivo.

PV tem contrato com o Botafogo até 2024. O Glorioso divide os direitos econômicos do atleta com o Nova Iguaçu, clube do Rio de Janeiro que revelou e emprestou o lateral antes de ser adquirido pelo Bota no início desta temporada.