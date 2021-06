Rafael Navarro comemora gol de empate na estreia da Série B - ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:06

Rio - A diretoria do Botafogo acertou bases salariais para renovação com o atacante Rafael Navarro. Segundo o "Lance", as partes chegaram a um denominador comum e o Glorioso agora irá intensificar a negociação para finaliza-la.

Um dos motivos para a pressa do Botafogo é Navarro tem contrato apenas até o fim deste ano, o que o libera para assinar pré-contrato a partir de julho. O Glorioso sabe que o bom desempenho do jogador neste início de temporada pode atrair os olhos do mercado.

Rafael Navarro chegou ao Botafogo em 2019, para compor o elenco do Sub-20. No entanto, com o tempo buscou seu espaço entre os profissionais. O atacante vem tendo boas atuações na Série B e já marcou três gols na competição.