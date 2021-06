Marcelo Chamusca - Vitor Silva / Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 18:49

Rio - O técnico Marcelo Chamusca ficou revoltado com a atuação do arbitragem na derrota do Botafogo para o Náutico, por 3 a 1, nos Aflitos, na tarde deste domingo. Após a partida, o treinador fez duras críticas e afirmou que Wanderson Alves de Sousa influenciou no resultado.

"A arbitragem teve interferência total no jogo. Ele expulsou o Hélio dos Anjos (técnico do Náutico) sem motivo nenhum. Depois começou a aplicar cartão amarelo de maneira aleatória, sem nenhum critério. Foi horroroso na parte disciplinar. No primeiro gol que sofremos não houve escanteio, quem chutou a bola foi o jogador do Náutico. No segundo tempo ele cometeu esse mesmo erro. O primeiro pênalti é de interpretação, mas tudo bem, mas o segundo… No segundo, a bola já tinha saído. Quando a bola sai o jogo para, é uma regra básica. E conseguiram marcar um pênalti que desequilibrou totalmente nossa equipe", declarou Chamusca.

"Esse árbitro apitou a final do Campeonato Mineiro e conseguiu fazer lambança que os dois times ficaram insatisfeitos. Conseguiu apitar mal num jogo que tinha VAR. Um mês depois ele está apitando um jogo tão importante como Náutico x Botafogo e fazendo um monte de lambança", completou.

A derrota para o Timbu foi a primeira do Botafogo na Série B. O time volta a campo no próximo sábado, contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão.