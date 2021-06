Rafael Navarro e Chay vivem bom momento - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 09:45

Rio - Invicto na Série B, o Botafogo quer aproveitar o bom momento para embalar e se firmar de vez na luta para voltar à elite do futebol brasileiro. O Alvinegro irá encarar o Náutico, neste domingo, às 16h, no Estádio dos Aflitos, em busca de uma vitória importante.

Caso derrote o time nordestino, o Botafogo encostará ainda mais no topo da tabela da Série B. Com o triunfo, o time de Marcelo Chamusca chegaria a 11 pontos na competição, ficando a um ponto do líder, que é justamente o Náutico. Entre as duas equipes, ainda aparece o Brusque, que pode empatar com o Timbu na liderança caso vença o Vitória, no Barradão.

Para superar o Náutico, o Botafogo conta com seu bom momento ofensivo. Em quatro partidas na Série B, o Glorioso balançou as redes em oito oportunidades e conta com o segundo melhor ataque da competição, ao lado do Guarani. Apenas o CRB, com nove gols marcados, conseguiu ser mais letal.

A missão do Glorioso, porém, não será nada fácil. O Náutico começou a Série B embalado e venceu todos os jogos que disputou. Até o momento, o time de Chamusca coleciona duas vitórias e dois empates.