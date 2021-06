Lucas Mezenga - Reprodução

Publicado 18/06/2021 13:06

Rio - O Botafogo acertou a contratação do zagueiro Lucas Mezenga, que estava no Nova Iguaçu. Aos 19 anos, o jogador chega ao Alvinegro a princípio para integrar a equipe sub-20, mas sendo observado pela comissão técnica de Marcelo Chamusca. Lucas confirmou a transferência nas redes sociais e vibrou com o acerto entre as partes.

"Mais uma conquista que Deus me concedeu, agora é hora de vestir a camisa alvinegra. Quero agradecer a força e dedicação que minha família, meus empresários da equipe @dutsmktesportivo tiveram nesse momento e ao meu pai que com certeza está vibrando com essa nossa vitória que ele sempre me incentivou para que se tornasse real. Vamos juntos defender e lutar pelo Glorioso!", escreveu o zagueiro.

Lucas Mezenga chega ao Botafogo no momento que o clube pode estar negociando Sousa, outro jovem zagueiro, com o Cercle Brugge, da Bélgica.