Chay. Botafogo X Remo pelo Campeonato Brasileiro Série B - Vitor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 09:00

Paraná - Após boa vitória contra o Remo, em Volta Redonda, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira em busca de sua primeira vitória fora de casa e afirmação no G4 da Série B, contra o Londrina, às 19h, no Estádio do Café.

Para o duelo, Marcelo Chamusca deve manter a base da equipe que venceu na última rodada, contando apenas com o retorno do meia Pedro Castro, autor do terceiro gol na vitória contra o Remo, que começou o último jogo como opção no banco. Guilherme Santos foi seu substituto. Marcinho, Rickson e Cesinha, meio-campistas, ficaram de fora da relação e não viajam para os dois jogos fora de casa. Recuperado, o volante Kayque se mostrou apto, mas também não embarcou para enfrentar o Londrina. A novidade na lista de relacionados é o goleiro Andrew. O jovem se junta a Douglas Borges e Diego Loureiro para os dois próximos confrontos do time na Série B.

O provável Botafogo de Marcelo Chamusca tem: Douglas Borges; Warley, Kanu, Gilvan e PV; Luís Oyama, Pedro Castro e Marco Antônio; Chay, Rafael Navarro e Ronald.

O Glorioso enfrentará um Londrina com sede de vitória. Após três rodadas, o Tubarão acumula dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas e a 15ª colocação no torneio. A equipe de Roberto Fonseca ainda divide atenção entre o começo na competição nacional e a semifinal do Campeonato Paranaense, duelando com o Operário por uma vaga na grande final local.

Botafogo e Londrina se reencontram após 18 anos. Em 2003, também pela Série B, fizeram o último confronto entre as duas equipes e o placar terminou 2 a 2. Camacho e Fernando anotaram os gols da equipe comandada na época por Levir Culpi.

O Alvinegro não voltará ao Rio de Janeiro após a partida e viajará rumo ao Aflitos, no Recife, onde fará confronto direto contra o Náutico, única equipe 100% na Série B.