Publicado 18/06/2021 09:23

Paraná - O técnico Marcelo Chamusca, do Botafogo, lamentou o gol sofrido no fim da partida contra o Londrina, que tirou a vitória do Alvinegro. A equipe vencia até os 43 minutos do segundo tempo e, após falha de PV e Douglas Borges, jogou fora a chance de assumir a segunda colocação da Série B. O comandante da equipe alvinegra citou desgaste emocional após o gol levado no fim.

"O sentimento é de frustração, porque tivemos muito próximos da vitória, que seria muito importante pra nós, até pelo bom segundo tempo que fizemos. No primeiro tempo fizemos o gol, mas tivemos pouco controle. Voltamos melhor no segundo tempo. Hoje tomamos dois gols em situações que normalmente a gente consegue controlar bem, e sabíamos que o jogo do Londrina era firmado na bola aérea. Tomar gol no final do jogo sempre traz uma carga de desgaste emocional", disse Marcelo Chamusca.

Algo marcante na partida foi o número de faltas. Foram 43, sendo 25 da equipe paranaense. O treinador do Botafogo comentou sobre o excesso de faltas do Tubarão, mas disse que é preciso se acostumar.

"O Londrina é um time competitivo, que tem essa característica de cometer muitas faltas, até extrapolam em alguns momentos. Teve várias situações ali com o jogador já amarelado que o juiz contemporizou, mas isso faz parte do jogo e da competição e a gente vai ter que assimilar", afirmou.