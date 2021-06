Diego Loureiro tem contrato com o Botafogo até 2024 - Vitor SilvaI/Botafogo

Publicado 17/06/2021 12:45

Rio - Botafogo e Atlético-GO costuram o empréstimo do goleiro Diego Loureiro à equipe goiana até o fim do Campeonato Brasileiro. Atleta teria sido um pedido do técnico Eduardo Barroca, com quem trabalhou em 2016 no sub-20 do Botafogo e na última temporada o Alvinegro na Série A. A informação é do site "ge.globo".

Com Gatito Fernández e Diego Cavalieri lesionados, Diego Loureiro é reserva imediato de Douglas Borges. Por isso as duas diretorias ainda conversam sobre um possível empréstimo. O jovem Andrew, de 19 anos, é a outra opção de Marcelo Chamusca no elenco.

Diego Loureiro tem 22 anos e acabou de renovar seu contrato com o Botafogo até o fim de 2024. Pelos profissionais, o arqueiro tem 10 jogos, sendo sete na temporada passada, quando ganhou rodagem na reta final do Brasileirão. A última exibição do goleiro com a camisa do Glorioso foi no empate em 0 a 0 com o Boavista, na estreia do Campeonato Carioca.