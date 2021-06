O Botafogo cresceu ofensivamente no segundo tempo, mas cedeu a pressão do Londrina, que empatou no fim - Ricardo Chicarelli/Londrina EC

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:38 | Atualizado 17/06/2021 23:06

Londrina - No Estádio do Café, a bebida mais consumida pelos brasileiros teve um sabor amargo para o Botafogo, que, aos 42 minutos, cedeu o empate em 2 a 2 com o Londrina, na noite desta quinta-feira. Capitão alvinegro, Kanu não disfarçou a frustração com o resultado que deixou escapar a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Não era o que queríamos. Viemos em busca dos três pontos e da primeira vitória fora de casa. Precisamos estar atentos aos detalhes, com 43 minutos não tem mais jogo. Não era para tomar o gol. Mas vamos valorizar esse ponto porque lá na frente vai nos ajudar", disse Kanu ao 'Premiere'.

Os cochilos na marcação foram decisivos, mas o zagueiro não apontou dedo ou elegeu vilão algum em Londrina. No primeiro gol, Pedro Castro perdeu a disputa no alto para Tárik. No segundo, Paulo Victor cortou mal o cruzamento, mas a defesa não abafou Júnior Pirambu, que empatou após o rebote da finalização de Adenílson.



"O gol é num detalhe, no conjunto do time. Nossa equipe vinha bem defensivamente, sem sofrer gols, mas hoje teve esse deslize. É manter ligado e concentrado, porque é uma competição longa", avaliou Kanu.



Terceiro colocado, com oito pontos, o Botafogo volta a campo no domingo para enfrentar o líder Náutico, às 16h, no Estádio dos Aflitos, pela quinta rodada da Série B.