Por O Dia

Publicado 01/05/2021 10:50

Rio - Destaque do Botafogo apesar do rebaixamento do clube para a Série B, o zagueiro Kanu não deve reforçar o Atlético-MG, clube que teve especulações sobre o atleta nas últimas semanas. De acordo com o portal 'Torcedores.com', o defensor foi oferecido pelos empresários, mas o clube mineiro descartou a contratação do jogador de 24 anos.

Ainda segundo o portal, o Atlético-MG sequer procurou informações sobre Kanu. Um dos motivos seria de que Cuca não quer a contratação de jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso, o clube sondou Gustavo Henrique, do Flamengo, e Jemerson, do Corinthians. O Botafogo já recusou propostas do São Paulo e Cruz Azul pelo zagueiro.