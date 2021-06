Rafael Navarro abriu o placar para o Botafogo, que cedeu o empate duas vezes em Lodrina - MARCOS ZANUTTO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 21:01

Londrina - Após liderar o placar duas vezes no Estádio do Café, nesta quinta-feira, o Botafogo cedeu o empate em 2 a 2 para o Londrina em duas vaciladas imperdoáveis na marcação. Com o resultado, deixou escapar a vice liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Rafael Navarro e Luís Oyama marcaram para o Alvinegro, que segue no G-4, em terceiro lugar, com oito pontos. Tárik e Júnior Pirambu empataram para os anfitriões, 16º, com três pontos.

O Glorioso confirmou o bom momento na competição com o gol marcado logo no início. Rafael Navarro, meio que de ombro e de cabeça, abriu o placar, aos oito minutos, depois bom cruzamento de Chay, em cobrança de falta. Quem apostou que o jogo ficaria aberto e ganharia em emoção se decepcionou. O gol de Navarro foi a única jogada de perigo no primeiro tempo.

Em busca da primeira vitória na Série B, o Londrina teve mais a bola nos pés, mas o domínio não refletiu na criação de chances reais. Lento na transição, o Botafogo não conseguiu encaixar o contra-ataque, principalmente pela velocidade de Warley e Paulo Victor, pouco acionados.

Do outro lado, Roberto Fonseca sacou os pendurados com cartão amarelo. Aos oito minutos, na cochilada da defesa, Tárik subiu mais alto do que Pedro Castro e, de cabeça, empatou após a cobrança de escanteio: 1 a 1. O balde de água fria foi importante para despertar os jogadores alvinegros, que, imediatamente, reagiram.

Mais adiantado após a saída de Ronal, machucado, Warley deu trabalho ao goleiro Dalton num chute cruzado. Da entrada da área, Chay lamentou a finalização que saiu pela linha de fundo tirando tinta da trave. Mas a bola parecia que não entraria, pois na melhor jogada, Navarro, livre, cabeceou rente à trave direita de Dalton, após o bom cruzamento de Marco Antônio.

Em última jogada antes da entrada de Barreto em seu lugar, Marco Antônio tabelou com Oyama, que chutou na saída do goleiro para colocar o Glorioso mais uma vez na frente e numa situação ainda mais confortável no G-4, agora na vice-liderança, com dez pontos, dois a menos do que o Náutico. Uma nova bobeada custou o preciso lugar na tabela.

Paulo Victor afastou mal o cruzamento e permitiu que Adenílson finalizasse dentro da área, mas foi Pirambu que empatou no rebote, aos 42 minutos. Na última jogada, Rafael Moura perdeu a chance de decretar a vitória, após a boa jogada de Warley.

LONDRINA X BOTAFOGO



Local: Estádio do Café

Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Gols: 1º tempo - Rafael Navarro (8 minutos). 2º tempo - Tárik (8 minutos) e Luís Oyama (26 minutos) e Júnior Pirambu (42 minutos)

Cartões amarelos: Marcelo Freitas, Safira, Jean Henrique, Marcondes ; Luís Oyama, Chay

Cartões vermelhos: -

Público: Jogo com os portões fechados





Londrina: Dalton, Ricardo Luz (Taison), Marcondes, Augusto e Luiz Henrique; Jean Henrique, Marcelo Freitas (Tárik) e Mossoró (Adenílson); Douglas Santos, Safira (Caprini) e Salatiel (Júnior Pirambu). Técnico: Roberto Fonseca



Botafogo: Douglas Borges, Warley, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama (Ricardinho), Pedro Castro e Marco Antônio (Barreto); Ronald (Daniel Borges), Chay (Daniel Gonçalves) e Rafael Navarro (Rafael Moura). Técnico: Marcelo Chamusca