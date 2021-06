Uniforme foi lançado no início de maio - Reprodução

Publicado 16/06/2021 17:38

Rio - Uma novidade vai marcar o Botafogo na partida diante do Londrina, pela 3ª rodada da Série B, nesta quinta-feira, no Estádio do Café. O clube de General Severiano utilizará, pela primeira vez, o novo uniforme II, de cor preta, lançado no começo de maio.

A camisa foi a última a ser divulgada da coleção entre o Alvinegro e a Kappa, fornecedora esportiva do clube, para a temporada 2021. O uniforme faz alusões ao uniforme utilizado pelo Glorioso na conquista do Campeonato Brasileiro de 1995.

Como o Londrina joga com uma combinação de branco e azul claro, o Botafogo optou por estrear a camisa preta no compromisso no Estádio do Café.

Em campo, a equipe comandada por Marcelo Chamusca está invicta na Série B, com sete pontos após três partidas disputadas. São duas vitórias e um empate até aqui.