Náutico x BotafogoDivulgação

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 18:03 | Atualizado 20/06/2021 18:09

Rio - O Botafogo sofreu sua primeira derrota na Série B na tarde deste domingo. O Glorioso foi superado pelo Náutico por 3 a 1 nos Aflitos. Pedro Castro (contra), Jean Carlos e Paiva marcaram para o Timbu, enquanto Felipe Ferreira fez o único gol dos cariocas.

Logo de início, viu-se que o jogo seria agitado. Com apenas oito minutos, o técnico Hélio dos Anjos foi expulso de campo. O treinador do Náutico reclamou acintosamente após o árbitro punir Warley com cartão amarelo após o lateral atingir o rosto de Jean Carlos. Ele queria o cartão vermelho para o jogador alvinegro.

Mesmo sem seu treinador a beira do campo, o Náutico conseguiu abrir o placar. Aos 15 minutos, Jean Carlos bateu escanteio, a zaga do Botafogo desviou no primeiro poste e a bola acabou batendo em Pedro Castro, que marcou contra.

Mesmo com apenas 38% de posse de bola na primeira etapa, o Botafogo conseguiu fazer um jogo equilibrado. O Glorioso quase chegou com perigo algumas vezes e teve suas melhores chances com Chay, de falta, e Rafael Navarro, que recebeu bom cruzamento na área, mas ambos pararam em Alex Alves e o Náutico levou a vantagem para o vestiário.

A equipe de Marcelo Chamusca voltou com bom ritmo no segundo tempo e teve duas boas chances de empatar com Rafael Navarro. No entanto, o goleiro Alex Alves, em tarde inspirada, fez grandes defesas para impedir que o Alvinegro marcasse.

Chegando com muito perigo, mas sem conseguir ser eficiente, o Botafogo quase foi castigado. Erick fez boa jogada, deu um belo drible em Paulo Victor e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Kieza, que já atuou pelo clube carioca, acabou parando nas mãos de Douglas Borges, que manteve o Glorioso vivo no jogo.

Superior na segunda etapa, o Botafogo foi premiado com o gol de empate. Aos 29 minutos, após Camutanga sair jogando errado, Rafael Moura achou Felipe Ferreira livre para bater no canto e, enfim, conseguir vencer o goleiro Alex Alves para deixar tudo igual no placar.

Porém, nos minutos finais, o Botafogo acabou tomando um banho de água fria. O árbitro marcou outro pênalti para o time pernambucano de PV em Hereda. Os jogadores reclamaram muito, alegando que a bola já havia saído pela linha de fundo, mas não adiantou. Desta vez, Jean Carlos foi para a cobrança e marcou.

Ainda deu tempo para mais. Nos acréscimos, o goleiro Alex Alves deu um chutão para o campo de ataque que encontrou Paiva sozinho. O atacante encheu o pé e deu números finais à partida: 3 a 1.

Com a derrota, o Botafogo fica na quarta colocação da Série B, com oito pontos. O time de Marcelo Chamusca volta a campo no próximo sábado, contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

NÁUTICO 3 X 1 BOTAFOGO

Local: Estádio dos Aflitos

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa

NÁUTICO: Alex Alves, Hereda, Camutanga e Wagner Leonardo; Bryan, Rhaldney (Marciel), Matheus Trindade (Luiz Henrique) e Jean Carlos; Erick (Paiva), Kieza (Giovanny) e Vinícius (Matheus Carvalho). Técnico: Hélio dos Anjos.

BOTAFOGO: Douglas Borges, Warley (Daniel Borges), Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Luís Oyama, Pedro Castro (Rafael Moura), Marco Antônio (Felipe Ferreira), Chay (Diego Gonçalves) e Guilherme Santos (Barreto); Rafael Navarro. Técnico: Marcelo Chamusca.

Gols: Pedro Castro (NAU) (contra) (15' do 1ºT), Jean Carlos (44' do 2ºT) e Paiva (50' do 2ºT); Felipe Ferreira (BOT) (29' do 2ºT)

Cartões amarelos: Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Vinícius (NAU); Warley, Kanu, Pedro Castro, Guilherme Santos, Rafael Moura e Rafael Carioca (BOT)

Cartão vermelho: Hélio dos Anjos (NAU)