Paulo Victor, lateral-esquerdo do Botafogo - HEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Paulo Victor, lateral-esquerdo do BotafogoHEBER GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 13:45

Rio - O Botafogo recebeu n início da semana uma nova investida do Internacional pelo lateral-esquerdo PV, revelado nas categorias de base do Glorioso. A proposta beira os R$ 5 milhões por 40% dos direitos econômicos do atleta. Ex-técnico do clube, René Simões acredita que o momento para vender o jovem.

"Torço para que não aconteça. É um jogador que vem crescendo, embora tenham acontecido os dois pênaltis, que podem acontecer com um jogador novo. Vem jogando muito bem, equilibrando o lado esquerdo, vai fazer falta. O Botafogo tem que avaliar se vale a pena o aspecto financeiro ou o técnico. Eu particularmente diria não, deixa o jogador aí", afirmou René Simões no programa "Os Donos da Bola".

Publicidade

O Botafogo adquiriu 50% de Paulo Victor no início da temporada, quando o lateral despontou na equipe profissional. A outra metade pertence ao Nova Iguaçu, clube formador.