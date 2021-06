Durcesio Mello é o presidente do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 18:46

Rio - O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, confirmou o interesse do Internacional no lateral-esquerdo Paulo Victor. Por 40% dos direitos econômicos do atleta, a proposta gira em torno de R$ 4,8 milhões. A informação é do site "Fogão NET".

Em entrevista à Revista Colorada, o mandatário do Alvinegro falou um pouco sobre a negociação do jogador que está em andamento entre Internacional e Botafogo.

"Existe o interesse, sim, mas não tem nada fechado. Eles querem comprar parte do passe dele".

Recentemente, o Botafogo adquiriu junto ao Nova Iguaçu, os 50% de direitos econômicos do atleta, e assinou em contrato definitivo até 2024. A negociação está sendo conduzida por intermédio do CEO da Estrela Solitária, Jorge Braga.