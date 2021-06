Homem baleado na cabeça é socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Homem baleado na cabeça é socorrido no Hospital Estadual Getúlio VargasREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:18 | Atualizado 18/06/2021 11:56

Rio - Pelo menos três pessoas morreram, entre elas um adolescente, e outra ficou ferida durante a megaoperação 'Coalização do Bem', no Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. Um dos mortos é Thiago da Conceição, de 16 anos, baleado na cabeça. Desde o início da manhã desta sexta-feira (18), as polícias Civil e Militar, em conjunto com polícias do Pará e do Amazonas, cumprem mandados de prisão contra líderes de organizações criminosas de outros estados que se instalaram em comunidades do Rio . Os alvos, segundo investigações, estão refugiados na Vila Cruzeiro.

Os quatro baleados foram socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas três já chegaram em óbito, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Um deles é Thiago Santos Conceição, de 16 anos. Ele foi baleado na cabeça no Morro da Fé. "A gente estava acabando de acordar agora. A mãe dele está desesperada", disse um familiar do jovem.

Publicidade

Homem baleado na cabeça é socorrido no Hospital Estadual Getúlio Vargas REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Além do Rio, são cumpridos mandados de prisão nos estados do Amazonas e São Paulo. Um deles é o traficante Mano Kaio, um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho, investigado por orquestrar uma série de ataques em Manaus, no Amazonas.

Publicidade

Até a última atualização, 14 suspeitos tinham sido presos, sete deles no Rio e outros sete em Manaus e São Paulo. Na capital fluminense, a polícia prendeu um criminoso conhecido pelo apelido de Marcelão, apontado como chefe do tráfico de drogas no Pará.

fotogaleria

Publicidade

O DIA noticiou nesta quinta-feira, com exclusividade, cerca de 100 traficantes de outros estados passaram a se esconder no Rio, incluindo lideranças. Conformenoticiou nesta quinta-feira, com exclusividade, cerca de 100 traficantes de outros estados passaram a se esconder no Rio, incluindo lideranças. A polícia identificou que as ordens para os ataques no Amazonas partiram de favelas cariocas

A operação Coalizão pelo Bem conta com a participação de mais de 500 agentes. O Comando de Operações Especiais (COE), da Polícia Militar, também está participando da operação.

Publicidade

Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio na Vila Cruzeiro. Muitos alegam que não estão conseguindo sair de casa para trabalhar. Para despistar os policiais, traficantes atearam fogo em carros de moradores e em barricadas.