Wallace da Silva Braga, irmão do miliciano EckoDivulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 11:00

Batata cumpre pena na prisão de segurança máxima, no Complexo de Gericinó, em Bangu . A medida foi necessária porque logo após a sua captura, antes mesmo dos agentes chegarem com o irmão de Ecko na delegacia, o setor de inteligência da Polícia Civil descobriu que milicianos planejavam resgatá-lo. Wallace foi considerado um preso de alta periculosidade.

Batata já chegou a ter um mandado de prisão preventiva por organização criminosa, em 2018, mas foi revogado.



Foi necessário um esquema de escolta especial para levá-lo ao Instituto Medico Legal (IML) para exames e depois para o Presídio de Benfica, onde é feita a triagem. Batata foi destinado para a Penitenciária Laércio da Costa Pellegrino, conhecida como Bangu 1. A unidade abriga os bandidos mais perigosos do Rio.



De acordo com a Draco, Wallace já foi apontado como um dos homens de confiança de seu irmão, e responsável pela cobrança do gatonet em todas a região onde Ecko atuava: Santa Cruz e Campo Grande. Ao ser preso, Batata tentou tomar o fuzil de um dos agentes e ameaçou a equipe policial, de acordo com a Polícia Civil.

Morte do miliciano mais procurado

Wellington da Silva Braga, o Ecko, foi capturado na manhã de sábado (12) durante uma operação da Polícia Civi, no bairro de Paciência, na Zona Oeste do Rio. Ele teria ido para casa para passar o Dia dos Namorados com a esposa e os filhos . Durante a operação o miliciano foi baleado e levado para para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, ainda com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A operação batizada de 'Dia dos Namorados' é parte da Força-Tarefa de Combate às Milícias, criada em outubro de 2020, com o objetivo de asfixiar o braço financeiro das organizações criminosas. Ela foi concluída após uma ação sigilosa da polícia e com a ajuda de informações do setor de inteligência da corporação. Poucos agentes sabiam da ação, para evitar que a operação vazasse. Ecko já havia conseguido fugir de diversos cercos da polícia por ter informantes nas corporações.

Com a morte de Ecko, a Polícia Civil já sabe quem podem ser os possíveis herdeiros na linha sucessória do grupo controlado pelo miliciano, que tinha sob seu domínio territórios extensos na Zona Oeste e Baixada Fluminense. O DIA apurou que entre quatro nomes, dois são irmãos de Ecko, o que daria o pontapé a uma terceira geração do crime na família Silva Braga - o irmão de Ecko, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi o principal nome da milícia até sua morte, em abril de 2017.

'Garça' e 'Latrel', homens de confiança, podem assumir o poder, mas Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Wallace da Silva Braga, o Batata, irmãos de Ecko, também estão na 'linha sucessória' da milícia. Em coletiva no sábado (12), o delegado da Draco, William Pena, afirmou que haverá representação para que Wallace vá para um presídio federal.



"Ao longo de vários meses, nós fomos montando esse quebra-cabeça que é a milícia do estado. Eles se antecipam normalmente em relação as nossas equipes, até em relação a aeronave", disse Pena. "A investigação continua.O irmão dele foi preso e tentou tomar o fuzil de um dos policiais da Draco. Vamos representar que ele vá para presídio federal, considerando que ele pode estar na linha sucessória".



Ecko ganhou a liderança da maior milícia do estado quando o irmão, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, foi morto em uma operação policial, em abril de 2017. Desde então, Ecko expandiu seu território e fechou parcerias com traficantes de diferentes pontos do Rio e da Região Metropolitana.