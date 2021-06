Rio de Janeiro

Operação na Penha contra criminosos de outros estados tem dois mortos e um ferido

Pelos menos dois suspeitos morreram, e outro segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Até o momento, operação 'Coalização do Bem' realizou sete prisões no Rio, entre eles o chefe do tráfico no Pará

Publicado 18/06/2021 10:18 | Atualizado há 17 minutos