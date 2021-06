O anúncio de inclusão das gestantes e puérperas sem comorbidades para a vacinação contra a covid-19 foi feita durante a apresentação do 24° boletim epidemiológico - Reprodução / Prefeitura do Rio

Publicado 18/06/2021 10:13

Rio - O município do Rio de Janeiro convocou todas as gestantes e puérperas cariocas maiores de 18 anos para se vacinar contra a covid-19 a partir da próxima segunda-feira (21), mesmo as sem comorbidade. Para receber o imunizante é necessário apresentar um termo de esclarecimento disponível na página da prefeitura do Rio e apresentar o cartão pré-natal. O anúncio foi feito durante a divulgação do 24° boletim epidemiológico da cidade e a chamada será feita até sábado (26).

“Estamos incluindo na próxima semana as gestantes e puérperas podendo se vacinar contra a covid-19 a partir de 18 anos. Todas as mulheres que deram à luz em um prazo de 45 dias, todas podem se vacinar na próxima semana, de segunda até sábado, essa é uma boa notícia”, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Anteriormente, a vacinação de grávidas e puérperas estava apenas prevista para quem tivesse comorbidade. A chegada de novas remessas da Pfizer e da entrega de doses da CoronaVac permitiu a prefeitura ampliar a imunização do segmento.

Durante a coletiva, Paes anunciou a antecipação do calendário de vacinação de toda a população adulta carioca para até o dia 31 de agosto , antecipando em um mês e 21 dias a previsão inicial de imunização na cidade. O Rio de Janeiro também foi a primeira cidade a divulgar o planejamento de vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos, que será iniciado a partir de setembro.

Até o momento, 39,4% de toda a população carioca já foi vacinada. Entre os maiores de idade, o Rio ultrapassou a marca de 50%, totalizando 2.65 milhões de aplicações para a primeira dose e 973,9 mil para a segunda dose.