Prefeito do Rio, Eduardo Paes, acompanhado do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.Reprodução / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 08:44 | Atualizado 18/06/2021 10:24

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou nesta sexta-feira que irá promover a vacinação de toda a população maior de idade até o dia 31 de agosto, adiantando a previsão de imunização de todos os cariocas em 1 mês e 21 dias. O anúncio foi feito durante a apresentação do 24° boletim epidemiológico do município. O Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também esteve presente ao evento e recebeu os agradecimentos de Paes.

“E a grande notícia é essa, nós vamos antecipar o processo de vacinação no Rio em 1 mês e 21 dias da data inicial prevista. Vamos concluir o processo de vacinação até o dia 31 de agosto de todas as pessoas acima de 18 anos de idade. Quando anunciamos antes o calendário para 21 de outubro muitos questionaram se seria possível. Nós já tínhamos explicado que aquele era um calendário conservador, então, a medida que recebemos com mais regularidade vacinas, é possível adiantar o calendário”, afirmou Paes.



O município vacinou 50,3% da população do público-alvo. Além da antecipação do calendário, a Prefeitura também incluiu gestantes e puérperas sem comorbidades entre os grupos prioritários e foi a primeira cidade brasileira a anunciar a vacinação das pessoas menores de idade contra a covid-19.



“Nós queremos anunciar também na presença do ministro que somos a primeira cidade brasileira a anunciar a vacinação dos adolescentes entre 17 e 12 anos de idade. Ou seja, não só antecipamos em um mês e 21 dias o calendário da população adulta como também incluímos uma parte da população com a quantidade enorme de vacinas que está chegando, mas ainda no mês de setembro, antes do prazo inicial que nós tínhamos, será feito a imunização de todos os adolescentes”, disse o prefeito.



O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da divulgação do boletim e defendeu a harmonia entre os entes federativos. Ele destacou a importância da coordenação entre o governo federal, estadual e municipal para promover uma política pública de saúde que busque combater a pandemia.

“Vivemos um momento excepcional na saúde pública. É uma pandemia, eu tenho mais de 30 anos de formado e nunca enfrentei uma situação como essa, e é um desafio para todos nós. Nós estamos aqui para que essas políticas públicas tenham uma concretude. Se não tivéssemos nosso SUS, onde estaríamos? Esse sistema começa na atenção primária e termina no atendimento especializado. Então o Rio de Janeiro tem que mais uma vez mostrar a sua importância para que sejamos sim um exemplo dessa harmonia da gestão”, disse.